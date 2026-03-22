「フラワーＣ・Ｇ３」（２１日、中山）ゴールした瞬間、左手を大きく突き上げて喜びを表した。原＆スマートプリエールの初コンビが人馬ともにＪＲＡ重賞初制覇を飾った。好スタートを切ったが、周りが速いとみるや中団に控える。７、８番手のポジションで折り合い、直線手前からゴーサイン。鞍上の左ムチのゲキに応えてグイグイと伸び、ゴール前で力強く抜け出した。４５回目の重賞挑戦でタイトルを手にした原は「お待たせし