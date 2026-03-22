eスポーツ＆ゲーム番組のMCなどを務める荒木美鈴（37）が21日、自身のXを更新。子宮全摘出手術を受けたことと、結婚することを発表した。【写真】彼との2ショットを添えて…荒木美鈴、子宮全摘出と結婚を報告荒木は、写真を添えて「【結婚します！そして、子宮を摘出しました！】この度、多分100回目くらいのプロポーズを受けて結婚することになりました。それともう一つ、先日子宮摘出の手術を受けました。昨年12月に受けた人