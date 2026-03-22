他国の人々と比べ、日本人は疲れを感じやすく、不安を抱えやすい人種と言われている。その理由は性格ではなく、遺伝的要因や地政学的ルーツが深く関わっているという。私たちが長い歴史の中で培ってきた特性に迫る。※本稿は、医学博士の奥村 歩『10万人の脳を診てきた脳神経外科医が教える 脳を休めて整える習慣』（三笠書房）の一部を抜粋・編集したものです。日本人が生まれながらにして疲れやすい理由とは？驚くべきことに、