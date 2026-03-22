韓国の美人ゴルファー、キム・ソルビのプライベートSHOTが話題だ。【写真】童顔グラマラスの韓国美女ゴルファー、密着ウェアで視線強奪キム・ソルビは最近、自身のインスタグラムを更新。ゴーグルやハートの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、ベージュのタートルネックニットに白のボトムスを合わせ、スタイリッシュなメガネを着用してカメラをじっと見つめるキム・ソルビが写っている。現役