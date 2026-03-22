◇オープン戦ソフトバンク5―7広島（2026年3月21日みずほペイペイ）ソフトバンクの野村が武器のパンチ力でアピールした。5回の守備から遊撃で出場し、8回2死一塁の第2打席で島内のフォークを捉えて左翼テラス席に運ぶ2号2ラン。小久保監督は「栗原の状態がなかなか上がってこない中で、どうするのかというところもある。勇（野村）はしっかりいいアピールしてます」と開幕三塁の可能性にも言及した。