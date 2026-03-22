◇オープン戦ソフトバンク5―7広島（2026年3月21日みずほペイペイ）ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が21日、広島戦で“いきなり二塁打”の活躍を見せた。「3番・右翼」でオープン戦に初出場し、初回の第1打席で右越え二塁打を放つなど、2打数1安打1打点。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では13打数無安打と不振に陥っていたが、心配は無用だ。球界最高峰の打撃技術は健在で、小久保裕紀監督（54）は全幅の