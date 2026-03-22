2軍調整中だった日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）と、万波中正外野手（25）の中軸コンビの滑り込み開幕1軍入りがほぼ確実となった。開幕前最後のオープン戦となる、22日のヤクルト戦で1軍合流が決定。一時は開幕1軍入りを危ぶまれた2人だが、ギリギリで間に合った。2月のキャンプ中に右肘負傷で離脱した清宮幸は、11日の春季教育リーグ・オイシックス戦で復帰。ここまで7試合で3本塁打を放つなど状態を上げていた。また、不振