◇オープン戦日本ハム3―4ヤクルト（2026年3月21日エスコンF）日本ハムの田宮裕涼捕手（25）がヤクルト戦に「7番・捕手」で出場し、WBCから再合流後、実戦初登板となったエース伊藤大海を女房役として好リードし、打ってもオープン戦初のマルチ安打をマーク。24年から3年連続となる開幕マスクをグッと引き寄せた。「久しぶりに打ててうれしい。ヒットが出て良かったなって感じですけど（オープン戦は）もうあと1試合だけ