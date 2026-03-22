２１日の阪神４Ｒをポッドリプルで制し、松山弘平騎手（３６）＝栗東・フリー＝が史上２７人目、現役では１１人目となるＪＲＡ通算１４００勝（うちＧ１８勝を含む重賞５５勝）を達成した。「一つの区切りとして１４００勝を達成できたことはすごくうれしいです。本当にいい馬にたくさん乗せていただいて感謝の気持ちです。これからＧ１も続きますし、大きいところでもしっかり勝てるように頑張りたい」と意気込んだ。