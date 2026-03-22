◇オープン戦ソフトバンク5―7広島（2026年3月21日みずほペイペイ）開幕に照準を合わせて戻ってきた。昨年11月に腰の手術を受けたソフトバンクの中村晃が、1軍復帰戦で2打数1安打。8回に中前打を放ち「センターにしっかり返せたので良かった」と手応えを口にした。5回から一塁の守備に就き、その裏の打席は見逃し三振に倒れたが、8回の第2打席で広島・島内の直球をきっちり捉えた。「（打席では）代打をイメージして臨ん