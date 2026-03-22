「若葉Ｓ」（２１日、阪神）１番人気に支持されたマテンロウゲイルが堂々たる競馬で前哨戦を勝ち切った。中団のイン追走から直線で鋭く脚を伸ばして２馬身差の完勝劇。京成杯２着馬が確かな力を示して、皐月賞への切符をつかみ取った。横山和は「どんな競馬をしてくれるか楽しみにしていた。勝ち方にもこだわっていたが完勝だったと思う」と納得の表情だ。また、精神面の成長についても言及。「馬の成長もあるが、最初の２戦