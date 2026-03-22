◇オープン戦ソフトバンク5―7広島（2026年3月21日みずほペイペイ）侍ジャパンから帰ってきたソフトバンク・松本裕が8回に登板し、1三振を奪うなどパーフェクトに抑えた。「変化球を今までとは違う組み立てで投げた。スライダー、フォークを中心とせず、カット（ボール）とか去年あまり投げていなかったボールを投げてみた」22日の広島戦（マツダ）には同行しない予定。開幕前の唯一のオープン戦登板で中身の濃い投球を