第98回選抜高校野球大会が19日に開幕。ドラフト候補“大豊作”とも言われる今回のセンバツだが、注目の右腕・山梨学院の菰田陽生（こもだ はるき、新3年）に大会前に密着し、高校ラストシーズンにかける思いなどを聞いた。【写真を見る】「甲子園で借りを返す」メジャー球団も注目“二刀流”の菰田陽生「この冬で成長している」「いつきても大丈夫」と自信【センバツ】身長194?の菰田は、その長身から投げるストレートは最速152キ