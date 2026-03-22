◇オープン戦ヤクルト4―3日本ハム（2026年3月21日エスコンF）開幕投手を務める日本ハム・伊藤が不安を吹き飛ばす快投を見せた。WBC後初の実戦マウンドで5回3安打2失点。毎回の8奪三振など、本番前最後の実戦登板は上々の内容で「確認すべきことを確認できた。やるべきことを明確にできたので、開幕までにしっかり準備したい」と語った。150キロ超の直球にスライダー、スプリットで三振の山を築いた。大会後の調整期間