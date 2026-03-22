◇オープン戦ソフトバンク5―7広島（2026年3月21日みずほペイペイ）ソフトバンク・松本晴がオープン戦最終登板で上々の内容を示した。先発でスライダーやチェンジアップを交えて33球を投じ、3回2安打無失点。4年目で自身初の開幕ローテーション入りが内定している左腕は「しっかり満遍なく自分の球種を使って抑えるのが今年のテーマ。そこを意識した投球でもあった」と振り返っていた。