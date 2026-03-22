「ファルコンＳ・Ｇ３」（２１日、中京）単勝１・６倍。断然の１番人気に応えた。朝日杯ＦＳ２着、京王杯２歳Ｓ勝ちの貫禄を示すかのように、ダイヤモンドノットが力強く末脚を伸ばして抜け出し、１分１９秒８のレースレコードで重賞２勝目を飾った。先を見据え、あえて控える競馬を選択した。スタート後は行きたがるのをなだめ、道中５番手で追走。馬群に入れて我慢させる形となったが、そこから勝ち切った。昨年１０月のも