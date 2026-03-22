米ニューアーク国際空港の保安検査場に向かう利用客＝2025年11月【ワシントン共同】トランプ米大統領は21日、自身の交流サイト（SNS）で、野党民主党が国土安全保障省の予算成立に合意しなければ、移民・税関捜査局（ICE）の捜査官を23日に各地の空港に派遣すると警告した。同省の支出を賄うつなぎ予算は2月半ばに失効。空港で保安検査を担う職員の欠勤が増え、混乱が広がっている。空港の保安検査を担当する運輸保安局（TSA）