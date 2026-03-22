賜杯が遠い…。大相撲春場所１４日目（２１日、大阪府立体育会館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）に屈して４敗目。またしても、横綱初優勝を逃した。豊昇龍は勝てば首位の関脇霧島（２９＝音羽山）と１差に接近し、千秋楽に逆転Ｖの望みがつながる状況で結びの一番を迎えた。しかし、琴桜にもろ差しを許して寄られると、苦し紛れの投げも呼び込んだだけ。最後は外掛けであおむけに倒された。この瞬間