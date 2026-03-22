ノア２１日の京都大会で、ＧＨＣヘビー級王者のＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）がＶ６戦（４月１２日、名古屋金城ふ頭アリーナ）で対戦するアルファ・ウルフに激情を爆発させた。稲村はこの日のメインで藤田和之、ドラゴン・ベイン、ダガと組んで黒いユニット「ＴＥＡＭ２０００Ｘ」のウルフ、ＯＺＡＷＡ、マサ北宮、ヌル組と対戦した。王座戦を控えた稲村とウルフはともに先発するとリング内外で激しく