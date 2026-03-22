静かで不気味なオープニングシーン 画像はイメージです 映画史上、もっとも静かで不気味なオープニングシーン。それは1972年に公開された映画「ゴッドファーザー」の冒頭で、自宅で娘の結婚式が行われるなか、マーロン・ブランドが演じるマフィアのボスが猫を撫でながら静かに殺人について語る場面ではないでしょうか。ゴロゴロ喉を鳴らすかわいい猫と、彼の口からこぼ