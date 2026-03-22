米データ分析会社が注目米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手の“変化”が話題を集めている。昨季から1インチ（約2.5センチ）身長が高くなっており、日本人のみならず米ファンも仰天している。指摘したのは米データ分析会社「コディファイ・ベースボール」公式X。1枚の画像を掲載した。昨年と今年の大谷のMLB公式サイトのプロフィールが並んでおり、身長欄が6フィート3インチ（約192センチ）から6フィート4インチ（約195セン