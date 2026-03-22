夫婦といえども元は他人。日々の生活の中で、相手のちょっとした行動にイラッとしたり、どうしても許せなかったりすることはある。投稿を寄せた40代女性（福岡県）は、夫のアナログすぎる一面に対して切実な不満を抱えている。「マジで財布が痛くなる」ネット注文で現金を渡してくる夫「お店のネット注文は電子決済又はクレカ決済しか受け付けないって言うてるのに現金で渡してくること」これでは結局、女性が自身のクレジッ