ペットを飼い始めたことで、人生が思わぬ方向に好転することがあるようだ。投稿を寄せたのは福岡県の40代女性。後に結婚する彼氏と、同棲をしていたときのことを振り返った。彼氏が即決した新居は家賃が「2万5000円」と破格だった。さらに「実家が近い」ことも決め手となったその物件は、近所の地主の「離れ」だったという。しかしその住環境は凄まじく、トイレは汲み取り式で風呂の床は直に土。隙間から害虫が入り込み、大家の親