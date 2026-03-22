【衝撃エピソードをマンガ化】今回は神奈川県の60代女性が高校生のときに体験したエピソードをお届け。消えたと思った愛犬が8年後、家の近くに現れて――。しかし、事件が起きる……やがて時が経ち……浜辺で死んだ犬の正体は不明だが、女性はチビだと確信したそうだ。チビは最後の力を振り絞って挨拶に来たのだろうか。（※マンガの制作にはAIを使用しています）