夢は「小さいころから日本代表と医師」。異色のラガーマンが、桜のジャージーに袖を通すチャンスに挑んでいる。関西トップクラスの進学校である灘中、灘高から現役で京大医学部に入り、今月にラグビー部の主将となったＳＯ大鶴誠（じょう、２１）だ。「ＪＡＰＡＮＴＡＬＥＮＴＳＱＵＡＤプログラム２０２６」（ＪＴＳ）に一般公募枠で選出。Ｕ２３日本代表入りを目指す司令塔が、文武両道を体現する日々を語った。年明けか