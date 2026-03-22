オリックス大好きマルチタレントのメイ・イズモト（５３）が、２４日に行われるファーム・リーグの阪神戦（京セラＤ）で始球式を務めることが決まった。５年連続５回目、１軍本拠地の京セラＤでは２年連続となる登板。スポーツ報知に応援コラム「オリに一生懸メイ」を寄せ、原点回帰のストレート勝負を宣言した。スポーツ報知とオリックス推しの皆さま、あけましておめでとうございます。ごあいさつが遅くなりましたが、２０２