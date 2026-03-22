◇大相撲春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島（音羽山）が３度目の優勝を決めた。大関・安青錦には敗れたが２差の横綱・豊昇龍らが敗れて決まった。「明日（２２日の千秋楽）はお母さん（エンフゲレル）の誕生日なので優勝したかった。娘（アヤゴーちゃん）も２回目の優勝（の時）は（３歳で）恥ずかしがって万歳ができなかった。１年前から万歳の練習をしていた娘の約束を守れた」と喜んだ。４月に小