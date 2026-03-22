ドジャースは21日(日本時間22日)、オープン戦でアスレチックスと対戦。先発ローテーション入り確実のシーハンが4回2/3を投げ、3安打4失点と精彩を欠いた。次回登板は中6日を空けて開幕2戦目の3月27日（日本時間28日）の本拠地ダイヤモンドバックス戦と見られ。開幕までに修正したい点を問われると「この数週間取り組んできたプランを継続すること。コースをしっかり突くこと、そしていざ試合になれば、しっかり勝負すること