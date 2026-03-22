3連休最終日となるきょう22日（日）は、東〜北日本は晴れて日ざしが暖かいでしょう。西日本も気温は高めですが、きょう22日（日）は雨具の出番となります。なお、連休明け23日（月）以降、西〜東日本では雨や曇りの日が多くなるでしょう。■大阪は夜から雨西から前線を伴った低気圧が近づくため、西から天気は下り坂に向かうでしょう。九州や四国は朝から雨が降りやすく、午後は広い範囲で本降りになりそうです。近畿では、昼間は