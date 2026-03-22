女優井川遥（49）が21日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。若かりし頃に番組で共演していたお笑い芸人との思い出について語った。この日の番組では、井川がダウンタウン浜田雅功（62）と、大阪でも名店の並ぶ天満を訪れて飲み歩きした。2軒目を訪れたところ、漫才コンビ「メッセンジャー」の黒田有（56）がサプライズで登場。井川は「うわーっ」と声をあげて驚いた。2人は25年ほど前、同局のグ