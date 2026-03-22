3月22日、29日放送の『日曜日の初耳学』（TBS系）に、Mr.Childrenの桜井和寿が2週にわたって出演登場する。林修氏との対談という形で実現した今回の出演は、日本の音楽史を最前線で作り上げてきた表現者の脳内を覗き見るような、極めて濃密な時間になるだろう。 （関連：【動画あり】Mr.Childrenの名曲が長く愛され続ける理由桜井和寿、『日曜日の初耳学』で語る創作の真髄） ◾️「Tomorrow never knows」「HERO