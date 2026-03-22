◇大相撲春場所14日目（2026年3月21日エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島が23年九州場所以来14場所ぶり3度目の優勝を飾った。大関・安青錦に下手投げで敗れたが、2差で追っていた3敗の豊昇龍と琴勝峰がともに敗れた。優勝の可能性がある3人の力士が敗れ、千秋楽を待たずに優勝が決まるのは極めて異例。1日を残して大関昇進目安とされる直前3場所合計33勝を上回る34勝とし、大関返り咲きも有力となった。入門から65歳で定