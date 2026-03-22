女性アスリートのエビデンスを活用したノーリミットウェア「OPT（オプト）」から、新感覚のスポーツブラ「ゆれないスポーツバインダー」が登場しました。2026年3月9日（月）より公式オンラインストアにて販売がスタート。胸の揺れをしっかり抑えながらも、呼吸のしやすさや動きやすさを両立した新しい構造が特徴です。これまでのスポーツブラの常識を覆す快適な着用感で、運動時のパフ