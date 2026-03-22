◇オープン戦ロッテ2―2中日（2026年3月21日バンテリンD）ロッテ先発の田中は5回で8安打されながら2失点と粘った。2回先頭のサノーに先制ソロを被弾。さらに2死三塁から投手の桜井に左前適時打を許し「一番反省するべきところ。交流戦では絶対ならないようにしたい」と猛省した。サブロー監督は「現状、うちの先発で2番手を任せられるのが（田中）晴也しかいない。2戦目に投げてもらう」と28日の開幕2戦目の先発起用を明