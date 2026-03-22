現地３月21日に開催されたプレミアリーグの第31節で、三笘薫を擁するブライトンが、遠藤航が故障離脱中の王者リバプールとホームで対戦。２−１で勝利を飾った。前々節のアーセナル戦で左足首を負傷し、前節のサンダーランド戦を欠場した三笘はベンチスタート。76分からの途中出場を果たし、いきなり鋭いドリブル突破を見せるなど存在感を発揮した。その試合前、敵地に訪れていたリバプールのファンに三笘についての印象を聞