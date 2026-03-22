静岡県三島市で3月21日深夜、酒気帯びの状態で車を運転し、前を走っていた自転車に衝突して乗っていた男性にケガをさせた疑いで、警察は男を逮捕しました。 酒気帯び運転と過失運転致傷の疑いで逮捕されたのは、函南町に住む会社員（自称）の56歳の男です。 警察によりますと、男は3月21日午後10時頃、三島市新谷の国道136号をワンボックスカーで運転中、前を走っていた三島市に住む会社員の男性が乗っていた自転車に衝突