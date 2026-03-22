◇オープン戦巨人3―0楽天（2026年3月21日東京D）巨人のキャベッジが“今季1号”となる先頭打者本塁打を放った。初回、カウント1―1から滝中の141キロ直球を捉えた打球は、今季12球団最速の時速185.6キロで右翼3階席へ飛び込んだ。打球の行方を確認しながらゆっくりと走り出し「甘く入ったボールを完璧に捉えることができた」と飛距離132メートルの特大弾に手応え十分の様子だ。1番は昨季、1試合のみの出場だったが