米イスラエルの攻撃で損傷した建物＝15日、イラン首都テヘラン（AP＝共同）【イスタンブール、カイロ共同】イラン保健省は21日、米イスラエルの攻撃による負傷者が約2万1千人になったと発表した。死者は首都テヘランと南部ホルムズガン州の犠牲者が最も多いとしたが、総数は言及しなかった。中東の衛星テレビ、アルジャジーラはこれまでに1444人が死亡したと報じている。米イスラエルは21日もイラン各地への爆撃を続行。イスラ