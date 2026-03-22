◆米大リーグオープン戦パイレーツ８―３ブルージェイズ（２１日・米フロリダ州ブラデントン＝レコムパーク）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２１日（日本時間２２日）、パイレーツとのオープン戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、３打数無安打だった。パイレーツの先発は昨季サイ・ヤング賞を獲得したスキーンズ。ＷＢＣ米国代表としても活躍したメジャー屈指の右腕との対決が実現した。２回１死ではカウント