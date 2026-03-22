【モデルプレス＝2026/03/22】女優の樋口日奈が主演を務めるテレビ朝日「いま、どこにいるの？ 推しにGPSつけてみた」（第4話：3月28日24時30分〜）。TELASAでは劇中のアイドルグループ・GOLDEN PASSのライブ歌唱シーン完全版、メイキング、さらにSPトーク企画を独占配信する。【写真】元乃木坂主演ドラマ、話題の劇中アイドルグループ◆第3話、さらなる衝撃の急展開人気アイドルグループ「GOLDEN PASS」を巡るサスペンス『いま、