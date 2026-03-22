米大リーグ、ヤンキースなどでプレーした松井秀喜氏(51)が21日(日本時間22日)、ニューヨークで恒例の野球教室を開催した。終了後、取材に応じた松井氏はワールド・ベースボール・クラシック(WBC)での侍ジャパンの準々決勝敗退について「日本としては悔しかったと思うが、(全体の)レベルが年々上がっている」と指摘。勝ち続けていくことが難しくなっているとの認識を示した。WBCに出場し、今季から大リーグに挑戦するブルージ