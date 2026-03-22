春の阪神開催は5週目を迎え、日曜メインは伝統の長距離G2「第74回阪神大賞典」。飛躍を期すステイヤーがそろった。アドマイヤテラが本命だ。昨春に格上挑戦の大阪―ハンブルクCでオープン初勝利を挙げると続く目黒記念で重賞初制覇。一昨年の菊花賞3着の実績もあり、長丁場が合っている。昨秋のジャパンCはスタート直後につまずいて落馬、競走中止。カラ馬ながら、ひたむきに駆け抜け、3頭横一線から先頭でゴールするシーンが