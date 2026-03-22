◇女子ゴルフVポイント×SMBCレディース第2日（2026年3月21日千葉県・紫CCすみれC＝パー72）10位から出た菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が3バーディー、3ボギーの72で回り、通算イーブンパーで4位に浮上した。首位とは2打差。2位から出た佐久間朱莉（23＝大東建託）が74で回り、2アンダーで単独首位に浮上し、今季2勝目に王手をかけた。菅沼が優勝戦線に浮上した。強風の中、1番と17番でチップインバーディー