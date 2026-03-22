◇大相撲春場所14日目（2026年3月21日エディオンアリーナ大阪）脊髄損傷の大ケガから奇跡の関取復帰を目指す幕下・炎鵬は5勝2敗で場所を終えた。21日の錦木戦は寄り倒されて完敗だったが、来場所の十両復帰は有力な情勢。取組後は笑顔はなく「今のままでは厳しいかなと思う。まだまだ強くなりたい」と話した。関取復帰となると23年夏場所以来。「祈ることしかできない」と、25日の夏場所番付編成会議での吉報を待ち望んだ