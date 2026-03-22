3月22日（日）放送「ポツンと一軒家」のゲストは東貴博と板野友美。VTRを観た後の東は「生きるってこういうことなんだと、しみじみ感じました…」と感想を語っていたが、果たして今回のポツンと一軒家での生活ぶりとは… ©ABCテレビ 岡山の山奥、親、子、そして4歳の孫という3世代で、にぎやかに暮らすポツンと一軒家へ。板野友美が「あんなにのびのびと育てられたら本当に素敵」とあこがれた暮らしぶりとは 岡山県の山奥