◇オープン戦巨人3―0楽天（2026年3月21日東京D）先発した巨人のハワードは古巣の楽天打線を5回3安打無失点に封じて開幕ローテーション入りを決めた。直球は最速151キロで、3回2失点（自責点1）だった14日の日本ハム戦から修正し「85球までバテることなく投げられたので良かった」と振り返った。阿部監督は次回登板は1週間後かとの問いに「はい」と返答。開幕2戦目となる28日の阪神戦に向かう。