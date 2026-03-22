◇オープン戦巨人3―0楽天（2026年3月21日東京D）巨人・坂本勇人内野手（37）が21日、楽天とのオープン戦に「7番・三塁」で出場し、6回に今春1号となる左越え2ランを放った。これでオープン戦は出場11試合で打率3割と好調を維持。20年目を迎えるベテランは球団歴代単独2位となる18度目の開幕スタメン出場がほぼ確実で、出場すれば阿部慎之助監督（47）に並び東京ドーム歴代最多1019試合目の節目の一戦となる。主力選手に