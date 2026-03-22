芝クッション値9.8＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前12.8％、4角10.2％ダートG前4.2％、4角3.7％※土曜午前5時30分。芝は3〜4角の内側に傷みがあるものの、全体的には良好な状態。コース取りによって結果に大きな差は出ていない。ダートは乾燥が進んでパワー優先の傾向。