[3.21 プレミアリーグ第31節](Elland Road)※29:00開始<出場メンバー>[リーズ]先発GK 26 カール・ダーロウDF 5 パスカル・ストライクDF 6 ジョー・ロドンDF 15 ジャカ・ビヨルMF 2 ジェイデン・ボーグルMF 4 イーサン・アンパドゥMF 11 ブレンデン・アーロンソンMF 18 アントン・シュタハMF 24 ジェームズ・ジャスティンFW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィンFW 14 ルーカス・ヌメチャ控えGK 1 ルーカス・ペリDF 23 セバス