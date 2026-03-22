リーグ・アン 25/26の第27節 オセールとブレストの試合が、3月22日03:00にスタッド・アッベ・デシャンにて行われた。 オセールはダニー・ナマッソ（FW）、ラシヌ・シナヨコ（FW）、フレドリック・オペガード（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレストはレミー・ラスカリー（FW）、エリック・エビンベ（MF）、カモリ・ドゥンビア（MF）らが先発